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Первый поезд из Севастополя прибыл в Петербург

, 16:12 Эфирная новость 23

Теперь поезда, соединяющие Крым с Москвой и Петербургом, будут ходить регулярно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

В Петербург прибыл первый поезд из Севастополя. Всего в пути пассажиры провели 43 часа. На Московский вокзал состав пришел четко по расписанию в 10:20. На рейс было продано 670 билетов.

Напомним, «Таврия» стала первым скоростным поездом дальнего следования, который прошел по железнодорожному Крымскому мосту. На полуостров он прибыл 25 числа и в этот же день отправился обратно в Северную столицу. Теперь поезда, соединяющие Крым с Москвой и Петербургом, будут ходить регулярно.

В планах — к лету добавить ещё 9 направлений. В том числе из Новосибирска, Казани и Мурманска. А также запустить грузовые составы.

Как ожидается, в следующем году пассажиропоток железной дороги, проходящей по Крымскому мосту, может составить 14 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что движение поездов по Крымскому мосту станет более интенсивным к лету 2020-го.

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