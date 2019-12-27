Первый поезд из Севастополя прибыл в Петербург

В Петербург прибыл первый поезд из Севастополя. Всего в пути пассажиры провели 43 часа. На Московский вокзал состав пришел четко по расписанию в 10:20. На рейс было продано 670 билетов.

Напомним, «Таврия» стала первым скоростным поездом дальнего следования, который прошел по железнодорожному Крымскому мосту. На полуостров он прибыл 25 числа и в этот же день отправился обратно в Северную столицу. Теперь поезда, соединяющие Крым с Москвой и Петербургом, будут ходить регулярно.

В планах — к лету добавить ещё 9 направлений. В том числе из Новосибирска, Казани и Мурманска. А также запустить грузовые составы.

Как ожидается, в следующем году пассажиропоток железной дороги, проходящей по Крымскому мосту, может составить 14 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что движение поездов по Крымскому мосту станет более интенсивным к лету 2020-го.