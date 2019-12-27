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Движение поездов по Крымскому мосту станет более интенсивным к лету 2020-го

, 3:17 Эфирная новость 18

К сезону отпусков поезда «Таврия» из двух столиц начнут также курсировать до Евпатории и Феодосии.

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Фото, видео: Известия / Николай Сиденков; 5-tv.ru

В эти минуты двухэтажный поезд «Таврия» «Симферополь — Москва» движется по Крымскому мосту. Второй раз за день. Утром состав встречали в столице Крыма — торжественно, с оркестром, флагами и цветами. Кажется, на перроне собрался весь город.

Уже летом откроется движение из двух столиц в другие города полуострова — Евпаторию и Феодосию. Добавлю, пассажиров первых поездов ждал приятный бонус — бесплатные экскурсии на легендарный завод «Массандра». Входным билетом стал билет на поезд.

Гости получили возможность продегустировать и приобрести вина из специальной сувенирной серии «Крымский мост». И узнать секреты выдержки коллекционных вин. Также они увидели знаменитую коллекцию из погребов «Массандры», которая официально признана самой разнообразной в мире и одной из самых крупных — более миллиона бутылок.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какой прием устроили первому поезду из Москвы жители Симферополя.

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