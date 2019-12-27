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«Победит нокаутом»: Промоутер Хрюнов оценил шансы Кадырова в бою с Емельяненко

, 15:37 | Василий Заика Интервью 65

По словам промоутера, если этот поединок состоится, то он будет интересным и привлечет широкую аудиторию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов в беседе с 5-tv.ru прокомментировал возможный предстоящий поединок между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

По словам промоутера, если бой состоится, то он станет интересным и зрелищным, а также привлечет широкую аудиторию.

Владимир Хрюнов полагает, что Рамзан Кадыров имеет все шансы победить Александра Емельяненко нокаутом.

«Если Рамзан Кадыров действительно проведет бой с Александром Емельяненко, то это — мотивация заняться спортом, боксом как видом спорта. Если это произойдет, думаю, что это будет очень, очень интересно», — сказал Владимир Хрюнов.

Организатор боксерских поединков считает, что обоим участникам предстоящего боя вполне должно хватить двух месяцев для подготовки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по каким правилам Емельяненко будет драться с Кадыровым.

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