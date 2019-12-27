Емельяненко рассказал, по каким правилам будет драться с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в преддверии поединка с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в эксклюзивном интервью рассказал и показал, как готовится к встрече на ринге. По словам титулованного спортсмена, в его тренировках «будет все точно также, как было до этого, ничего меняться не будет».

«В мою подготовку включены все виды спорта: и борьба, и бокс, и физподготовка, и подготовка на выносливость. Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково», — поделился он секретом тренировок.

Емельяненко подчеркнул, что лидер республики — «в хорошей форме», и готов к бою, целью которого, как утверждает спортсмен, является «популяризация спорта».

На вопрос, отправит ли он в нокаут Кадырова, как это сделал в поединке с Михаилом Кокляевым 29 ноября, он ответил:

«Видно будет. На результат и исход боя никогда не делаю прогнозов. Я ориентируюсь уже в ринге, как вести бой и как поступать», — подчеркнул он.

По поводу так называемого флешмоба «Вызови Емельяненко на бой» в соцсетях, спортсмен, исключив при этом Кадырова, поиронизировал, «потому что они так дерутся, что их знать никто не знает».

«Подраться с Емельяненко — их хоть увидят по телевизору, обратят на них внимание. Я не знаю, почему все в одночасье на меня накинулись и хотят со мной подраться», — сказал он с улыбкой, разводя руками.

В целом, говоря о самом теоретически главном сопернике в жизни, спортсмен философски заметил, что «вызвал бы на бой самого себя, и побоксировал».

«Я думаю, что лучше с Рамзаном выступать по правилам бокса, потому что ММА еще добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие… Бокс- это ограниченный вид спорта. Будем с Рамзаном драться по правилам бокса», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru приводил мнения экспертов относительно того, кто же одержит победу на ринге — Александр Емельяненко или Рамзан Кадыров.