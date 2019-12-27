Российский предприниматель Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете, сообщает РБК. Уголовное дело в отношении вдовы Юрия Лужкова возбуждено мировым судом в Калмыкии по заявлению финансового управляющего делами ее брата Виктора Батурина Эренцена Манжеева.

Издание отмечает, что на Елену Батурину наложено обязательство о явке. Манжеев в своем заявлении изложил, что между вдовой бывшего мэра Москвы и ее братом Виктором Батуриным идет судебная тяжба о подделке приложения к договору.

В ходе процесса Елена Батурина заявляла, что Эренцен Манжеев является фигурантом уголовного дела о получении доступа к ее финансам по поддельным документам. Управляющий, напротив, настаивал на том, что данная информация не соответствует действительности.

27 декабря Елена Батурина, согласно решению мирового суда, была объявлена в розыск.

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