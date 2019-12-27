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«Разорвали за конфетки»: дети чуть не затоптали Деда Мороза в Улан-Удэ

, 23:08 | Марина Неруцких Видео 815

Актеру, игравшему сказочного волшебника, пришлось спасаться бегством.

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

В Улан-Удэ новогодний утренник чуть было не закончился трагически для Деда Мороза. Городской портал «Весь Улан-Удэ» в Instagram опубликовал ролик одного из местных жителей, снятый во время детского утренника в Русском драмтеатре.

«Разорвали Деда Мороза, за конфетки, в Русском драмтеатре», — с такой подписью пришло видео от жителя столицы Бурятии.

 
 
 
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Нам пишут: Разорвали Деда Мороза, за конфетки, в Русском драмтеатре

Публикация от  ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)

Ролик снят с балкона в фойе. В кадре Дед Мороз сидит посреди холла, вокруг него броуновское движение из детей. Малыши активно протискиваются к сказочному волшебнику за сладким угощением. В ролике дети периодически полностью закрывали собой сидящего на стуле взрослого.
 
В какой-то момент особо активные малыши начинают в буквальном смысле садиться на голову актеру, исполняющему роль Деда Мороза. После того, как в результате атаки сказочный персонаж чуть было не упал, актер поспешил покинуть фойе.
 
Как сообщает издание «Южный Федеральный», руководство драмтеатра уже назвало ситуацию неприятной, и заявило, что им неудобно перед артистом, исполнявшим роль Деда Мороза.
 
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина в костюме Деда Мороза скончался прямо во время утренника в Заполярье.

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