«Разорвали за конфетки»: дети чуть не затоптали Деда Мороза в Улан-Удэ

В Улан-Удэ новогодний утренник чуть было не закончился трагически для Деда Мороза. Городской портал «Весь Улан-Удэ» в Instagram опубликовал ролик одного из местных жителей, снятый во время детского утренника в Русском драмтеатре.

«Разорвали Деда Мороза, за конфетки, в Русском драмтеатре», — с такой подписью пришло видео от жителя столицы Бурятии.

Ролик снят с балкона в фойе. В кадре Дед Мороз сидит посреди холла, вокруг него броуновское движение из детей. Малыши активно протискиваются к сказочному волшебнику за сладким угощением. В ролике дети периодически полностью закрывали собой сидящего на стуле взрослого.

В какой-то момент особо активные малыши начинают в буквальном смысле садиться на голову актеру, исполняющему роль Деда Мороза. После того, как в результате атаки сказочный персонаж чуть было не упал, актер поспешил покинуть фойе.

Как сообщает издание «Южный Федеральный», руководство драмтеатра уже назвало ситуацию неприятной, и заявило, что им неудобно перед артистом, исполнявшим роль Деда Мороза.