Мужчина в костюме Деда Мороза скончался прямо во время утренника в Заполярье

Мужчина в костюме Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в Североморске Мурманской области. По предварительным данным, во время раздачи малышам подарков у 51-летнего местного жителя случился сердечный приступ.

Региональный СКР проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также устанавливается, был ли он сотрудником детского учреждения или был привлечен для участия в празднике со стороны.

«Благо, дети не успели понять происходящее. Мои соболезнования семье, большое горе. Не отчаивайтесь. Волшебники не умирают», — написал один из родителей в паблике «Североморск Онлайн» во ВКонтакте.

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