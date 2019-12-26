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  4. Мужчина в костюме Деда Мороза скончался прямо во время утренника в Заполярье

Мужчина в костюме Деда Мороза скончался прямо во время утренника в Заполярье

, 18:24 | Сергей Зеленский 57

Дети не успели понять происходящего и испугаться.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Мужчина в костюме Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в Североморске Мурманской области. По предварительным данным, во время раздачи малышам подарков у 51-летнего местного жителя случился сердечный приступ.

Региональный СКР проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также устанавливается, был ли он сотрудником детского учреждения или был привлечен для участия в празднике со стороны.

«Благо, дети не успели понять происходящее. Мои соболезнования семье, большое горе. Не отчаивайтесь. Волшебники не умирают», — написал один из родителей в паблике «Североморск Онлайн» во ВКонтакте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге младенец умер во время домашних родов.

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