Советы психологов тем, кто не любит Новый год

Тем, кто не любит Новый год, психологи советуют не заставлять себя сливаться в едином порыве со всем человечеством, а освободиться от стереотипов и чувства вины за несоблюдение общепринятых традиций и провести праздники так, как хочется.

«Нужно освободить себя от необходимости соответствовать каким-то стереотипам. Неважно, как большинство готовится к Новому году, суетится, делает покупки, подарки, готовит еду, запасается спиртным. Если это вам не близкое, разрешите себе этим не заниматься», — цитирует РИА Новости психолога Илью Шабшина.

В новогоднюю ночь он рекомендует избавиться от ощущения неполноценности и действовать по индивидуальной программе — пойти погулять, почитать книгу, посмотреть фильм, заняться творчеством.

«Хочется просто лечь спать в Новый год — замечательно, имеете полное право… Нет шаблонов и правил, это ваше индивидуальное предпочтение», — говорит специалист.

А если друзья и родственники все-таки настойчиво пытаются вовлечь вас во всеобщий праздник, по мнению психолога Ольги Маховской, не будет грехом и просто соврать всем, что вы уезжаете.

«Наврать буквально — это право каждого из нас создавать мифы о себе, тем более в Новый год», — считает она.

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