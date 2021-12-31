Блогеры дали рекомендации, как встретить Новый год весело и без лишних трат

В преддверии Нового года для тех, кто еще не определился, как его встретить, 5-tv.ru собрал советы популярных блогеров. Они помогут встретить праздник не только весело, но и без лишних трат.

Бинет Сенн — Чаще всего я отмечала Новый год со своими родными, и потом мы могли поехать на салют. Но я поняла, что это не для меня, потому что там очень много людей и потом сложно добираться домой, потому что возникают трудности с заказом такси. Поэтому я решила, что есть три лучших варианта празднования Нового года.

Первый вариант – просто посидеть дома, съесть что-то вкусненькое и это не обязательно должен быть салат «Оливье», в эту ночь можно позволить себе все, что вы любите. Потом можно смотреть любимые новогодние и не только фильмы – «Гарри Поттер», «Гринч» и другие. Это, конечно, не оригинальный, но самый уютный

Второй вариант – пригласить к себе друзей или пойти к ним и праздновать дома. Каждый может принести по одному готовому блюду, чтобы хозяину дома не было напряжно накрывать стол одному.

Третий вариант похож на фильм «Ирония судьбы», только там была баня, а я предлагаю пойти с подругами в спа салон, встретить Новый год в расслабленном состоянии, после массажа и других спа процедур. Ведь как новый год встретишь, так его и проведешь, а это значит, что год пройдет спокойно. На компанию такой комплекс будет стоить дешевле, и уж точно не дороже ужина в ресторане.

Макс Игумнов — Я предлагаю собраться дружной компанией и устроить новогодний тематический квест по Москве. Это могут быть самые большие горки и катание с них на сноуборде и лыжах или посещение бань и саун. Если соберется много друзей, то однозначно будет весело.

Я предлагаю собраться дружной компанией и устроить новогодний тематический квест по Москве. Это могут быть самые большие горки и катание с них на сноуборде и лыжах или посещение бань и саун. Если соберется много друзей, то однозначно будет весело.

Можно отправиться в поход и встретить Новый год где-то в лесу в палатке, глядя на звездное небо и распевая любимые песни у костра, хотя это будет самая странная затея, но от этого не менее веселая.

Неплохой вариант - переодеться в Деда Мороза и Снегурочку и пойти развлекать людей на центральные улицы города, устраивать конкурсы, поднимать всем настроение, веселить и дарить мандарины. А потом зайти в теплое кафе, выпить чашечку горячего чая с бубликом и обсудить самые веселые встречи этого дня. Так, кстати, можно не только не потратиться, но еще и заработать.

Лера Кашапова — Мне кажется, идеальный сюжет для празднования Нового года - это собраться с друзьями, вместе заказать все самое нужное из продуктов, и отпраздновать дома в хорошей компании.

Музыка, игры, разговоры с бокалом шампанского – это любят все. Сделайте «Тайного Санту», посмотрите американскую комедию. На первый взгляд может показаться, что это не супер новые идеи, но провести время в компании друзей именно так - это всегда хорошее решение. Ну, а после курантов можно погулять по ночному городу, посмотреть салют, на это тоже не нужно тратиться, а эмоции в новогоднюю ночь вы точно получите.

Гарик Абдразаков — Чтобы встретить Новый год весело и бюджетно стоит собраться у кого-то из друзей дома. И для этого вам понадобиться не многое. Первое - нужно одеться классно, стильно, модно, по-молодежному, чтобы глядя на вас, было понятно, что сегодня праздник.

Второй совет взять с собой прекрасное, позитивное настроение, которое вы будете дарить близким, семье, друзьям, родственникам и бабушке Тане из третьего подъезда.

И третий совет самый важный - распределите между членами компании, кто из вас принесет к праздничному столу по одному или два блюда: салат «Оливье», мандаринки, бутерброды, канапе, шампанское. Это стандартный набор новогоднего стола и траты будут не большие. Предварительно придумайте конкурсы и развлечения, подготовьте рандомные шуточные предсказания для всей компании, а можете действовать экспромтом. Веселый, шумный и запоминающийся праздник вам обеспечен.

Алла Милди — Я предлагаю встретить Новый год с друзьями. Можно пойти всем вместе на каток – это будет весело и не обычно, уверена, что в это время вы будете там не одни, поэтому веселая, шумная атмосфера гарантирована. Я всегда мечтала отметить праздник именно на катке.

Второй вариант – отправиться с друзьями, куда-нибудь за город, на дачу, где есть печка или камин. Взять собой мандарины и салаты, сварить горячий глинтвейн, нарядить во дворе всем вместе елку, слепить снеговика. Встретить Новый год у теплого камина, а после боя курантов водить на улице хороводы, петь дружно любимые песни и обязательно поиграть в снежки.

Третий вариант - собраться и улететь по горячему туру 31 декабря в теплую страну и если вам повезет, то можете встретить новый год на борту самолета, в небе. Это просто мечта! А билеты в Египет или Турцию могут обойтись вам совсем не дорого.

Руслан сложно понять — У всех понимание веселого праздника разное, но я дам советы, как отметить Новый год по своему усмотрению.

Можно остаться дома, в кругу своей семьи, приготовить самые любимые блюда и насладиться общением, ведь в суете, за работой, мы уделяем самым дорогим нам людям не так много времени, как хотелось, а новогодняя ночь дает такой прекрасный шанс.

Встречать Новый год в большой, шумной компании всегда бюджетный вариант. Можно всем вместе снять помещение, например, лофт или большую квартиру, и сделать или заказать не дорогие закуски, купить любимые напитки и устроить танцы под известные новогодние хиты.

А если у вас есть любимый человек, то можно встретить год Тигра вдвоем, дома, вместе приготовить праздничный ужин, это, кстати, очень сближает. За ужином вспомнить все теплые совместные моменты, может даже смонтировать милое видео, а потом посмотреть какой-нибудь новогодний фильм. А на утро можно пойти на каток или горки.

Лина Ави — Для того чтобы отпраздновать приход Нового года весело надо не так много.

Больше вкусной, еды, хорошей музыки, отличного настроения и близких, дорогих людей рядом. И не важно, где вы будете, когда начнут бить куранты, около елки на центральной улице города, дома или в гостях, главное, провести этот день с по-настоящему близкими людьми.

Елисей Бендас — Я уверен, что встретить Новый год весело и бюджетно довольно легко. Лучше это сделать в компании друзей.

Собраться с друзьями и близкими просто погулять в Новогоднюю ночь по праздничной Москве, будет много мероприятий, вы обязательно встретите на улицах города Деда Мороза и не одного, расскажите стихотворение и получите подарок, кстати, не забудьте из дома и ему прихватить сувенир. Такая прогулка точно вызовет море эмоций.

Вы можете компанией друзей дома нарезать и потом съесть салаты, либо заказать доставку еды. Общение с друзьями уже само по себе очень увлекательное мероприятие.

Сходите на каток с друзьями, там вы точно встретите Новый год весело и необычно.

Артем Тоталарт — С удовольствием делюсь несколькими советами, которые помогут вам провести этот Новый год как можно веселее.

Предлагаю сыграть с друзьями в «Тайного Санту». Так вам не придется покупать подарки каждому, и вы сможете сосредоточиться на одном человеке.

Собраться в новогоднюю ночь в центре города. Как правило, там устраиваются праздничные мероприятия, на которых вы сможете сделать красивые фотографии, потанцевать и весело провести время

Устроить подготовку к новому году с друзьями. Посмотреть интересные рецепты и необычные варианты украшения стола. На фоне можно включить новогодние фильмы. Каждый при этом будет чувствовать себя нужным, и у всех будет новогоднее настроение. Всем вместе можно придумать конкурсы или поиграть в игры.

Sofa Solo — Я против того, чтобы сутками стоять и резать салаты, потому что сначала ты готовишь весь день 31 декабря, а под бой курантов уже не остается сил. И поэтому вот топ трех моих советов как отметить Новый год. Я сама хочу в этом году встречать праздник именно так.

Наиболее рациональный вариант, без урона для кошелька – сделать легкие закуски, тарталетки, нарезки. Важно, чтобы не было тяжелых блюд, потому что тогда пропадает праздничный вайб.

Второе, если мы не хотим тратиться на аренду лофта или ресторана, а квартира уже наскучила и в ней мы не видим праздничной атмосферы, то можно пойти на каток. Это незатратно и весело, особенно если есть компания. Сначала можно встретить Новый год дома, прослушать бой курантов, а после 12 часов пойти гулять по праздничной Москве, кататься на коньках. В этом варианте есть много плюсов.

Третий вариант, тоже экономный – сыграть в «Тайного Санту», это классная игра для больших компаний. Надо распределиться, чтобы у каждого был свой партнер, которому надо дарить подарок. Тогда не придется дарить подарки каждому члену компании. Это будет весело, классно и очень душевно.

Вика Иванова — Есть очень много возможностей встретить Новый год весело, креативно, не тратя много денег. Топ моих вариантов в этом году такой.

Остаться дома и вести прямой эфир, развлекая людей у которых не было бюджетных планов на Новый год, которые тоже остались дома, создать себе и зрителям веселую новогоднюю атмосферу.

Встретить Новый год на центральной площади, с чаем в термосе и хорошей компанией, ведь важно нигде, а с кем!

Отпраздновать дома с семьей. Лучший подарок, который можно подарить близким людям это ваши положительные эмоции и любовь.

Александр НеДикаприо — Для того чтобы было весело в Новый год нужно собрать много друзей и сделать три вещи:

Найти место для празднования, желательно не на сьемной квартире, чтобы не выйти за рамки бюджета. Всем вместе сделать очень много салата «Оливье», купить мандарины и шампанское, а для тех. кто не выпевает лимонад «Буратино». И обязательно позвать человека, с которым вы вечно конфликтуете или что-то делите, точно будет весело.

Катюша

Журналист — Меламед инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации «Роснано» неких услуг.

Вопрос о том, как встретить Новый год весело и бюджетно заставил меня задуматься, потому что я тот самый человек, который проводит Новый год в кругу семьи, но я подобрала несколько альтернатив и быть может, одной в этом году воспользуюсь.

Быть на катке в сам Новый год с друзьями, семьей или любимым человеком. Практически во всех регионах работают катки в новогоднюю ночь, поэтому вы можете выпить чашечку горячего шоколада и насладиться спортивным досугом.

Собраться с друзьями за несколько часов до наступления Нового года, подготовить самим праздничный стол и как только пробьют часы двенадцать часов, побежать взрывать хлопушки и салюты, а потом вернуться домой и обменяться подарками и объятиями.

Не так давно в городах начали проводить театрализованные экскурсии именно на Новый год. Эта экскурсия будет выглядеть как настоящая сказка, в которой вы сами можете поучаствовать. Билеты на нее не такие дорогие.

Женя Лизогубенко — Новый год стоит отметить традиционно в кругу семьи, за праздничным столом, а вот после боя курантов можно пойти погулять с друзьями.

Также можно вести прямой эфир в Тик Токе, показывая как вы веселитесь с друзьями, чтобы развлечь тех людей, которые эту ночь встретили в одиночестве.

А еще в Новый год можно быть с родителями и наесться маминой вкусной еды, потому что мамина еда не бесконечна. Цените своих мам!