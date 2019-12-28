Где расположены эрогенные зоны разных знаков зодиака

Знак зодиака может многое рассказать о своем представителе. Гороскопы помогают раскрыть характер человека, его совместимость с другими людьми и приоткрыть завесу тайны над его будущим. Однако и это не полный список: знак зодиака способен многое сказать об эротических предпочтения его подопечного, пишет instyle.ru.

Так, Овнам нравятся прикосновения к ушам и затылку. Покусывания и поглаживания приведут представителей знака в полный восторг. Только надолго задерживаться на одной части тела не стоит — Овны быстро привыкают к ощущениям и теряют интерес.

Тельцы больше всего заводятся от ласк, которые касаются шеи, губы и носа. Во время близости с представителями этого знака стоит запастись терпением. В предварительных ласках Тельцы любят размеренность и обстоятельность.

А вот кто предпочитает стремительность и разнообразие — так это Близнецы. Их легко свести с ума быстрыми и легкими прикосновениями к груди и рукам. Особенное внимание стоит уделить запястьям.

Раки — большие приверженцы классики. Помните сцены из любовных мелодрам? Это и есть оптимальный вариант, потому что главная эрогенная зона Раков — сердце. Без любви к своему партнеру этот знак не испытывает совершенно никакого сексуального интереса.

Хотите покорить Льва — уделите внимание его спине. Поглаживания, поцелуи и даже объятия сзади будут самым легким способом довести его до предела.

Педантичные Девы, скорее всего, будут отказываться от секса до тех пор, пока не сделают генеральную уборку спальни и не проведут в душе пару часов тщательной подготовки. Хотите ускорить процесс — погладьте Деву по животу.

Весы любят визуальные ощущения. Поэтому лучший способ вызвать их сексуальный интерес — показать себя, что называется, во всей красе. Правильную для этого знака создаст роскошная обстановка: шелковые простыни и лепестки роз вполне в их вкусе.

Скорпионы — просто мечта для любого партнера. Их эрогенная зона — едва ли не все они целиком. Прикосновения к любой части тела в нужном контексте дадут сногсшибательный эффект. Как правило, самые острые ощущения Скорпионы испытывают во время ласк груди и паховой зоны.

Проще всего завести Стрельца прикосновениями к голове, пояснице и ягодицам. Поглаживания по затылку и легкий массаж гарантируют вам самый страстный секс, на какой только способны представители этого знака.

Козерогов возбуждают ласки ягодиц и спины. Самый верный способ — начать с поглаживаний по пятой точке, а закончить поцелуями в шею. Отдайте предпочтения легким, почти незаметным прикосновениям кончиками пальцев. И постарайтесь не спешить — Козероги обожают оттягивать удовольствие.

Ключик к сексуальному возбуждению Водолеев — лодыжки, икры и пальцы. Кроме того, этот знак очень любит поцелуи в живот и чуть ниже него — примерно на границе нижнего белья. Только постарайтесь лишний раз не прикасаться к зоне вокруг пупка: большинству Козерогов там щекотно.

Самый непредсказуемый в вопросах эрогенных зон знак — Рыбы. Они могут оказаться без ума от ласк ступней, стимуляции груди или чего-то еще. Рыбы — единственный знак, о котором в этом смысле ничего нельзя сказать наверняка. Правильный подход — обсудить вопрос с партнером-Рыбой.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января.