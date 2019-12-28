Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января

На предстоящей неделе нас ожидает встреча Нового года. С астрологической точки зрения, правда, в этот момент на небе ничего особенного не происходит. Но с точки зрения нашей психологии, привычек, обычаев, сложившихся в обществе, это очень важный праздник. Он закладывает начало нового цикла (года).

Предстоящая неделя будет очень позитивной. И это здорово, ведь «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Нам будут помогать положительные энергии Козерога, в котором сейчас находятся пять планет. Эти энергии способствуют планированию, серьезным размышлениям о жизни, постановке целей.

Одновременно с этим на нас будут влиять позитивные энергии Рыб: мечты, надежды, фантазии. В целом энергии следующей недели очень хороши для новогоднего праздника: помечтать, загадать желание, подумать о планах на следующий год.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет сгладить углы в непростых ситуациях, а прилив сил направит в плодотворное русло.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам на предстоящей неделе желательно больше времени и внимания уделить любовной сфере и романтическим отношениям. Особенно хорошо вам будет даваться все, что связано с красотой, гармонией, построением личных отношений, искусством и творчеством. Наоборот, не приветствуется — планирование, состязания с окружающими, попытки самоутвердиться. Эти проявления отложите на потом.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоящая неделя обещает общее хорошее самочувствие, сфокусированность на результатах, позитивное мироощущение. Из негативных влияний — возможна излишняя тяга к удовольствиям, которая может проявиться в переедании, сексуальных излишествах или непреодолимой тяге к шоппингу. Чтобы сильно не углубляться в подобные проявления — лучше сосредоточиться на деловой сфере и планах.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоящая неделя обещает новые приятные и перспективные знакомства. Неделя способствует завязыванию и развитию любовных отношений. Уделите этому особое внимание, и результаты вас порадуют. В начале недели, правда, возможны ссоры с окружающими женщинами.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит не совсем простая неделя. Вам может быть сложно сосредоточиться, возможна рассеянность или отсутствие ясности при постановке целей. Также будет ощущение, что вам не хватает проявлений уважения со стороны окружающих. В первой половине недели вас будет поддерживать Луна, даря вам общее хорошее самочувствие. Это поможет справляться с негативными настроениями. Постарайтесь не зацикливаться на них, ведь скоро неблагоприятный период пройдет.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоящая неделя обещает сложности в личной жизни: возможны ссоры, скандалы, обиды. Другая сторона ситуации в том, что вы можете быть излишне сексуально возбуждены, но получить удовлетворение окажется сложнее, чем вы думали. В целом, в такие периоды хорошо заниматься, например, творчеством, и сублимировать ту энергию, которую сложно реализовать в обычной жизни.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоящая неделя поможет в сфере планирования, реализации текущих задач, и постановки стратегических целей. В общем, вам было бы хорошо настроиться на деловой лад — многое будет получаться и принесет чувство удовлетворения.

Весы — гороскоп на неделю

Весам представляется идеальный шанс проявить себя в сфере отношений. Легкое и приятное общение — вот лучший способ провести время на следующей неделе. Деловая сфера, наоборот, может не порадовать, принести сложности или огорчения. Преодолеть эти сложности на следующий неделе будет непросто, — лучше отложить их на потом.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоящая неделя принесет ощущение внутренней силы, уверенности в себе. Эту энергию лучше использовать, чтобы поставить перед собой перспективные планы, поднять свою планку и нацелиться на большие результаты. Также на следующей неделе у вас возможно перевозбуждение в сексуальной и эмоциональной сферах.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам следующая неделя подарит яркие переживания и возможности в сфере личных отношений. Легкий флирт, знакомства, заигрывания — будут очень кстати. Они поднимут настроение, принесут радость жизни и игривость.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя принесет собранность, особый самоконтроль, погружение в себя и в свои планы. Помимо Нового года многим Козерогам предстоит еще встреча дня рождения. Вам хорошо будет наметить планы на год, возможно, даже расписать их подробно, в соответствии с вашей натурой. Кроме этого, обещается хорошее самочувствие и приток жизненных сил.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев на следующей неделе в самом разгаре будет пора любви. Возможно, вы встретите свою половинку. Или, если вы уже в отношениях, возможен особый расцвет чувств, романтические ситуации, красивое свидание или приятный вечер вместе. Посвятите эту неделю тому, чтобы создать неповторимые ситуации в ваших отношениях, наполниться этими эмоциями и надолго запомнить их.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит очень гармоничная неделя. Вас посетит особая глубина чувств, причем, именно с позитивным оттенком. Вы будете уверены в себе, чувствительны, полны сил и вдохновения. Неделя хороша для того, чтобы помечтать о будущем и загадать желание. А также для того, чтобы увидеться с членами вашей семьи.

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