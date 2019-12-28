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«Залипательно»: Кафельникова в одних стрингах продемонстрировала идеальные формы

, 23:14 | Карина Бернтгольц Фото 62

Перед красотой дочери известного теннисиста подписчики не могли устоять. За несколько минут фото набрало более шести тысяч лайков.

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Фото, видео: Instagram @kafelnikova_a

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся не дала фанатам уснуть, опубликовав на своей странице в Instagram новое «горячее» фото. На этот раз модель позировала в одних стрингах. Ее формы лишь слегка прикрывали белоснежные лилии.

Снимок бывшей возлюбленной рэпера Pharaoph взбудоражил пользователей сети. Больше всего эмоций он вызвал у мужской половины человечества. Фолловеры просили Кафельникову чаще демонстрировать сексуальные изгибы свое тела. Выражая свое восхищение, комментаторы старались подобрать наиболее удачный эпитет или сравнение. Как и всегда, модель получила множество комплиментов.

Instagram @kafelnikova_a

«Муза!»

«Нимфа!»

«Горячо!»

«Залипательно!»

«Восхитительная!»

«Неповторимая!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алеся Кафельникова в гусарской форме прокатилась на лошади.

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