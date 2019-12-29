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«Офигенная 11-классница!»: Асмус в образе школьницы-подростка очаровала фанатов

, 7:30 | Карина Бернтгольц Фото 912

В необычном наряде — клетчатой мини-юбке и белой рубашке — звезда появилась в клипе Егора Крида.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Известная российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, сделанных во время съемок клипа Егора Крида на песню Love is. В ролике звезда исполнила роль школьницы, за сердце которой борются два главных героя.

На фото, выложенных в социальной сети, знаменитость позирует в трех образах: чирлидирши, утонченной барышни и стильной девушки-подростка, которая гуляет по школе в мини-юбке и белых гольфах.

В подписи к публикации Асмус предложила фолловерам выбрать, какой из трех нарядов получился наиболее удачным. Большинство пользователей проголосовали за образ с мини-юбкой, отметив, что актрисе идеально подходит роль школьницы. Она настолько молодо выглядит в 31 год, что ее легко спутать с подростком.

Instagram @asmuskristina

«Шампанское по паспорту?»

«Вам, наверно, и жвачку не продают без взрослых!»

«Красавица и умница! Вашему мужу очень повезло, восхищаюсь!»

«Офигенная 11-классница!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что Асмус снялась в откровенной сцене с Егором Кридом.

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