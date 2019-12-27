«Бедный Гарик»: Асмус снялась в откровенной сцене с Егором Кридом

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус вновь привлекла внимание пользователей сети к своей персоне. Только стихла шумиха вокруг постельной сцены с Иваном Янковским в фильме «Текст», как поклонники начали обсуждать новое видео с актрисой. В этот раз поводом послужил тизер к клипу Егора Крида, который музыкант опубликовал на своем YouTube-канале.

В кадре исполнитель и артистка стоят в раздевалке, страстно смотрят друг на друга и собираются поцеловаться. На этом моменте интригующий ролик длительностью 15 секунд заканчивается.

Пользователи видеохостинга принялись обсуждать не новую работу музыканта, а отношения Кристины Асмус и ее мужа Гарика Харламова.

«Бедный Гарик…»;

«И тут Кристина поняла, что под предлогом „творчества“ и „искусства“ можно обниматься, целоваться и делать кое-что еще с другими более молодыми парнями, и за это тебе ничего не будет»;

«Знатно она троллит своего мужа!»;

«Должны же быть какие-то границы у человека, если уже оступилась в одной картине с интимными сценами, где они были не уместны, зачем лезть в другое болото? Понимаю, что это игра, актриса, видеоклип, но аудиторию же это заводит», — написали комментаторы.

Известно, что пока никто не прокомментировал ситуацию, ни участники ролика, ни супруг Кристины шоумен Гарик Харламов.

Судя по описанию к клипу, в нем также приняли участие блогеры Давид Манукян, Игорь Синяк и Dina. Ранее Егор Крид заявил в своем Instagram-профиле, что весь клип готов разместить в сети, если за сутки тизер наберет 60 тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер «Текста» высказался об интимной сцене с Кристиной Асмус.