Вера Брежнева в платье с глубоким декольте одарила поклонников подарками

Вера Брежнева порадовала поклонников новым сексуальным фото. На снимке она повернула голову немного в бок, на ее лице — улыбка. На певице — блестящее платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает пышные формы певицы. Снимок поп-исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Брежнева провела среди подписчиков розыгрыш и поделилась его результатами, именно этому и был посвящен ее пост. Певица призналась, что очень любит делать кому-то приятное.

«Столько удовольствия от того, что к Новому Году я смогла подарить подарки даже незнакомым людям», — написала звезда.

Instagram @ververa

Поклонники не заставили себя ждать: они осыпали любимицу комплиментами и восхитились красотой и изяществом 37-летней певицы.

«Восхитительна»;

«Как всегда, красота ты, Верочка!»;

«Безумно красивая»;

«Вы прелесть, Вера!»;

«Богиня», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева эротично станцевала у новогодней елки.