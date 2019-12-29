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  4. Вера Брежнева в платье с глубоким декольте одарила поклонников подарками

Вера Брежнева в платье с глубоким декольте одарила поклонников подарками

, 12:12 | Мия Субботина Фото 115

Знаменитость выложила пикантное фото на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Вера Брежнева порадовала поклонников новым сексуальным фото. На снимке она повернула голову немного в бок, на ее лице — улыбка. На певице — блестящее платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает пышные формы певицы. Снимок поп-исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Брежнева провела среди подписчиков розыгрыш и поделилась его результатами, именно этому и был посвящен ее пост. Певица призналась, что очень любит делать кому-то приятное.

«Столько удовольствия от того, что к Новому Году я смогла подарить подарки даже незнакомым людям», — написала звезда.

Instagram @ververa

Поклонники не заставили себя ждать: они осыпали любимицу комплиментами и восхитились красотой и изяществом 37-летней певицы.

«Восхитительна»;

«Как всегда, красота ты, Верочка!»;

«Безумно красивая»;

«Вы прелесть, Вера!»;

«Богиня», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева эротично станцевала у новогодней елки.

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