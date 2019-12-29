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Путин и Меркель обсудили состоявшийся обмен пленными в Донбассе

, 18:52 | Игорь Рязов 22

Президент России и канцлер Германии провели телефонные переговоры.

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Hirschberger

Тема:
Северный поток — 2 193

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, они затронули кризисы в Сирии и Ливии. Главы государств согласились с необходимостью нарастить усилия для урегулирования ситуации в Ливии, в том числе при содействии ООН.

«Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта „Северный поток — 2“. Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года», — добавили в Кремле.

В сообщении отмечается, что Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся в Донбассе обмен пленными между ЛНР и ДНР с одной стороны и Украиной с другой.

Во время разговора президент РФ и канцлер Германии также поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и договорились поддерживать связь.

Как сообщал 5-tv.ru, 29 декабря состоялся первый за последние два года обмен пленными между Луганском, Донецком и Киевом. Предварительная формула составила «124 на 76».

Тема:
Северный поток — 2 193
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