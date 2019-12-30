«Круто зажигаете!» Сына Федоровой признали самым ярким танцором

«Мисс Вселенная» Оксана Федорова порадовала поклонников семейным роликом с детьми. Знаменитость исполнила на фоне красиво украшенной квартиры к Новому году пару зажигательных движений вместе с шестилетней Елизаветой и семилетнем Федором. Видеозапись знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @fedorovaoksana

Поклонники пришли в восторг от такой публикации Оксаны. Они отметили, что в семье телеведущей самый яркий танцор — ее сын, который своими импровизированными движениями затмил знаменитую маму и сестру.

«Круто зажигаете!»;

«Крутой мальчик»;

«Какие классные»;

«Танцор диско справа — это просто огонь!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Федорова примерила образ Царевны Несмеяны.