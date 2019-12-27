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«Сказочная красота»: Оксана Федорова примерила образ Царевны Несмеяны

, 21:13 | Мия Субботина Видео 48

Телеведущая порадовала поклонников и показала им бекстейдж с предновогодней съемки.

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Фото, видео: Instagram @fedorovaoksana

«Мисс Вселенная» Оксана Федорова порадовала поклонников и показала им бекстейдж с новой съемки. 42-летняя телеведущая облачилась в золотистое платье с пышной юбкой. На голове Оксаны красовалась корона с фиолетовыми камнями. Видео звезда опубликовала в своем Instagram-профиле.

«Перед Новым Годом сделали шикарную фотосессию. Примерила образ Царевны Несмеяны», — подписала пост знаменитость.

Instagram @fedorovaoksana

Поклонники пришли в восторг от роскошного образа артистки и написали ей самые восхищенные комплименты в комментариях.

«Образ царевны вам очень идет!»;

«Сказочная красота»;

«Княгиня!»;

«Волшебная принцесса», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Федорова вместе с детьми поздравила супруга с днем рождения.

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