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Задержанные ФСБ россияне признались в подготовке терактов в Петербурге

, 17:30 Эфирная новость 34

Во время обысков оперативники нашли множество улик, которые доказывают, что мужчины готовили атаки в местах массового скопления людей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Петербурге сотрудники ФСб задержали сторонников ИГИЛ*. Они уже признались: планировали теракты в новогодние праздники. Во время обысков оперативники нашли множество улик, которые доказывают, что мужчины готовили атаки в местах массового скопления людей.

Опубликовано и видео, на котором один из экстремистов приносит клятву верности запрещенной организации «Исламское государство»*. Теракт в Северной столице помогли предотвратить спецслужбы США, они предупредили российских коллег.

Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил Дональда Трампа за помощь. Лидеры России и США договорились и дальше продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

* — организация запрещена на территории РФ.

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