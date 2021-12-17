Как нестандартно поздравить человека с праздником? Есть множество способов: кто-то использует пословицы и поговорки, кто-то — отправляет фото- и видеооткрытки с символом наступающего года. Но давайте разберем, как точно НЕ стоит это делать.

Банальное поздравление

Чтобы не нарваться на упрек друга или родственника, не отговаривайтесь шаблонными фразами с пожеланиями счастья и здоровья. Лучше вспомните хорошие моменты, связанные с получателем подарка и упомяните о них. Не забудьте упомянуть достижения этого человека за год и пожелайте двигаться в том же духе. Даже если вам не за что похвалить человека, просто вложите в слова добрые намерения и хорошее настроение, чтобы поднять его окружающим. Но не переусердствуйте — вряд ли получатель обрадуется оглушающему звуку хлопушки прямо над ухом или подпаленным волосам от бенгальских огней!

Подарок, купленный в спешке

При подготовке подарка следует позаботиться о том, чтобы презент не выглядел как купленный в спешке и по скидке набор «первое, что попалось под руку». Любой подарок можно украсить и сделать более продуманным. Для этого соорудите коробку своими руками или оберните подарок яркой упаковочной бумагой. Будет отлично, если вы добавите внутрь собственный декор — например, разрисуете коробку или просто красиво подпишете.

Global Look Press © Olga Kravets

Дарить деньги

На день рождения многие предпочитают получить в подарок именно пачку купюр, чтобы выйти «в плюс» после праздника или купить себе что-то приятное. Но вот Новый год — праздник прежде всего семьи, тепла и уюта. Именно поэтому большинство зимних атрибутов — шапки и шарфы, перчатки и носочки — все чаще выбирают в подарок. Как вам идея о создании атмосферы праздника для получателя подарка? Украсьте его дом или рабочее место новогодними шарами, яркой мишурой, и точно получите благодарную улыбку в ответ.

В конце концов, можно подарить впечатление — в этом вам помогут подарочные сертификаты на полеты или аттракционы в центрах развлечений.

Показать недовольство по поводу подарка

Мы поговорили о том, как стоит преподнести подарок, но ваша реакция на подарок тоже имеет большое значение. Даже если презент от знакомого или друга вам не понравился, постарайтесь скрыть свое недовольство, чтобы не обидеть дарителя и не испортить ему праздник. В этом, кстати, отлично поможет специальный видеоурок от Бенедикта Камбербэтча о том, как реагировать даже на самые неожиданные подарки.

Забыть о подарке для друга

Самое худшее, что может случиться на празднике — остаться без новогоднего подарка. Интересно, что некоторые люди не преподносят своим знакомым подарки не только потому, что забыли о празднике. Иногда они не знают, что подарить! Возможно, ваш знакомый с удовольствием пользуется бесплатными сайтами со списком желаний. Там можно создать собственную страницу и добавить желаемые подарки. Страницу можно разослать всем друзьям, а если вы не хотите делать такие однозначные намеки, то просто разместите ее в своих социальных сетях. Вместе с тем можно даже написать письмо деду Морозу! 5-tv.ru подготовил инструкцию о том, как именно это следует сделать.

Определитесь, как именно будете отправлять письмо — по почте или в электронном виде.

Адрес для почты: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза

Поделитесь с дедушкой Морозом тем, чего вы достигли за этот год и какие хорошие поступки совершили. Не утаивайте хорошее и плохое от седовласого волшебника! Если вы занимаетесь творчеством, то не забудьте добавить свои рисунки или поделки в письмо. Дедушка очень любит рассматривать талантливые работы! Не забудьте указать в письме обратную связь, чтобы получить ответ. И конечно, упомяните о подарке, который хотите получить!

Новогодние поздравления могут быть не только претенциозными и торжественными. Вот ТОП-5 неплохих веселых вариантов!