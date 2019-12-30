Один из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Петербурге арестован

В Петербурге в эти минуты избирают меру пресечения подозреваемым в подготовке теракта. Известно, что один из двоих задержанных уже арестован до 29 февраля.



Заседание проходит в Дзержинский районном суде в закрытом режиме. О спецоперации по задержанию двоих предполагаемых преступников сегодня сообщили в ФСБ.

Одного силовики взяли прямо на улице, другого — в подъезде дома. Во время обысков в квартирах подозреваемых были найдены улики, доказывающие, что мужчины готовили атаки во время новогодних гуляний.

Также опубликовано видео, на котором один из экстремистов присягает на верность запрещенной организации «Исламское государство». Теракт в Северной столице помогли предотвратить спецслужбы США, они предупредили российских коллег.