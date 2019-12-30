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  4. Один из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Петербурге арестован

Один из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Петербурге арестован

, 18:58 Эфирная новость 43

Заседание в эти минуты проходит в Дзержинском районном суде Северной столицы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

В Петербурге в эти минуты избирают меру пресечения подозреваемым в подготовке теракта. Известно, что один из двоих задержанных уже арестован до 29 февраля.


Заседание проходит в Дзержинский районном суде в закрытом режиме. О спецоперации по задержанию двоих предполагаемых преступников сегодня сообщили в ФСБ.

Одного силовики взяли прямо на улице, другого — в подъезде дома. Во время обысков в квартирах подозреваемых были найдены улики, доказывающие, что мужчины готовили атаки во время новогодних гуляний.

Также опубликовано видео, на котором один из экстремистов присягает на верность запрещенной организации «Исламское государство». Теракт в Северной столице помогли предотвратить спецслужбы США, они предупредили российских коллег.

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