ПФР обнародовал размер индексации страховых выплат неработающих пенсионеров

Пенсионный фонд России обнародовал расчеты индексации страховой пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года. Как говорится в сообщении на официальном сайте ПФР, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя инфляции, прогнозируемой по итогам 2019 года.

После индексации гарантированные ежемесячные выплаты большинства неработающих пенсионеров вырастут не меньше чем на тысячу рублей и составят в среднем 16,5 тысячи рублей. При этом прибавка будет индивидуальной и зависит от размера получаемой сейчас пенсии.

Так, если страховая пенсия по инвалидности составляла на конец 2019 года 10 тысяч 137 рублей, она увеличится на 669 рублей и будет составлять 10 тысяч 806 рублей. А если страховая пенсия по старости составляет сейчас 16 тысяч 437 рублей, после индексации она вырастет на 1085 рублей и составит 17 тысяч 522 рубля.

Предполагается, индексация коснется примерно 32 миллионов неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионерам, которые завершат трудовую деятельность в течение года, тоже будут повышены на все пропущенные индексации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще нововведения ждут россиян с 1 января 2020 года.