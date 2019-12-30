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Какие нововведения ждут россиян с 1 января 2020 года

, 21:23 Эфирная новость 72

Изменения коснутся льготного автокредитования, индексации социальных выплат, а также медицины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Важные изменения ждут всех нас уже с 1 января 2020 года. Вот некоторые из них…

Минпромторг возобновляет популярные программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Минимальный размер страховой выплаты по ДТП за вред здоровью увеличится в четыре раза с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Ужесточается наказание за ДТП в пьяном виде — от пяти до 15 лет.

Что касается изменений в социальной сфере? Во-первых, повысится МРОТ до 12130 рублей. Пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 6, 6%. То же самое произойдет и с материнским капиталом — на 3,8%. Молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, получат дополнительные выплаты.

С 1 января вводится обязательная маркировка для всех лекарств. Эксперты уверяют, что риск купить подделку будет сведен к нулю.

«Предполагается, что любой обладатель смартфона может взять в аптеке препарат, приложить его к своему смартфону и увидеть всю цепочку прохождения препарата от производителя до конечного потребителя», — пояснила председатель правления фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада Татьяна Зайченко.

С января также расширится список жизненно необходимых препаратов. И вступит в силу закон о премиях врачам за раннее выявление рака.

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