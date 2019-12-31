Начало 2020 года — подходящее время для того, чтобы привлечь в свою жизнь удачу. Ведический астролог Яна Ваганова составила лунный астропрогноз, который поможет читателям 5-tv.ru провести первые дни 2020 года максимально эффективно и успешно.

Начать год стоит с подготовки к нему, поэтому особое внимание уделите тому, чем будете заниматься 31 декабря. Астролог отмечает, что это «очень интуитивный» день. Не исключено, что именно сегодня вы увидите вещий сон или на вас снизойдет озарение. Однако стоит избегать излишней мечтательности — высока вероятность споров и конфликтов. День удачен для решений связанных со здоровьем и новыми привычками. Благоприятно отправляться в путешествие, если вы запланировали праздник вдалеке от дома.

Первый день нового года пройдет под влиянием Меркурия и созвездия Пурва-Бхадрапада при растущей Луне. Яна Ваганова настоятельно рекомендует быть поаккуратнее с пиротехникой и блюдами, которые вы будете есть в этот день — вероятность несчастных случаев очень велика. День благоприятен для проявления активности, продолжения веселья, прогулок на свежем воздухе. А вот от принятия судьбоносных решений 1 января стоит отказаться.

Одним из наиболее благоприятных дней новогодней недели станет 2 января — день Юпитера и созвездия Уттара-Бхадрапада. Если вы будете дружелюбны и добры с окружающими, вам ответят тем же. Все, что сегодня будет сделано со знаком «плюс», вернется к вам сторицей. Если у вас были некоторые разногласия с кем-либо, то этот день просто создан для примирения. Любая работа будет делаться быстро и в удовольствие. Удачу принесет ритуал с зажиганием свечи в нужном секторе. Юго-восток принесет финансовое благополучие, север — карьерный рост, юг — конкурентоспособность. На северо-западе свечу зажигайте, если вас заботят вопросы путешествий и детей.

Под покровительством Венеры и созвездия Ревати пройдет 3 января. Легкий день, располагающий к веселью, творчеству, остроумию, проявлению своих талантов и общению с друзьями. Можно отправиться по магазинам — выбранные вами вещи гармонично войдут в ваш гардероб. День полон романтики и здорового авантюризма — смело отправляйтесь в поездки.

Акцент 4 января сделайте на теме дружбы и верности. Дню покровительствуют Сатурн и созвездие Ашвини. Вероятны споры и обманы, достаточно напряженный день. Лучше всего заняться домашними делами или совершить вылазку на природу. Дела, начатые сегодня, будут идти быстро. Удачу принесет взаимодействие с лошадьми.

Солнце и созвездие Бхарани присматривают за нами 5 января. Завершающий день новогодней недели чреват неожиданным истощением ваших финансовых запасов. Брать деньги в долг или давать их кому-либо не стоит. В решении проблем используйте воображение и творческий подход. Возможно, этот день откроет вам что-то новое. И если у вас есть стойкое ощущение того, что все идет не так, как надо, то остановитесь и отложите дела — завтра все пойдет легко. Удача сегодня в общении с отцом и соблюдении поста.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января.