«Никто не вправе запретить»: Иосиф Пригожин о критике концертов Аллы Пугачевой

Иосиф Пригожин категорично ответил на критику в адрес Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей. Продюсер подчеркнул, что «у артиста нет возраста».

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире одного из телеканалов заявил, что негативно относится к возвращению на эстраду некоторых звезд — например, Софии Ротару, Аллы Пугачевой и Николая Носкова. Их выступления мужчина назвал «печальным зрелищем». Касательно Примадонны критик заявил, что та «еле дышит, когда стоит на сцене».

«Для того, чтобы говорить что-то о ней, нужно хоть что-то в этой жизни сделать. Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому», — сказал Пригожин в интервью изданию «Взгляд.ру»

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иосиф Пригожин возмутился тем, что сестра Жанны Фриске копирует образ покойной певицы.