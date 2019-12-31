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«Никто не вправе запретить»: Иосиф Пригожин о критике концертов Аллы Пугачевой

, 5:01 | Анастасия Игонина 37

Именитый продюсер резко отреагировал на недовольство по поводу юбилейных концертов Примадонны.

Фото: www.globallookpress.com © Natalya Loginova

Иосиф Пригожин категорично ответил на критику в адрес Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей. Продюсер подчеркнул, что «у артиста нет возраста».

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире одного из телеканалов заявил, что негативно относится к возвращению на эстраду некоторых звезд — например, Софии Ротару, Аллы Пугачевой и Николая Носкова. Их выступления мужчина назвал «печальным зрелищем». Касательно Примадонны критик заявил, что та «еле дышит, когда стоит на сцене».

«Для того, чтобы говорить что-то о ней, нужно хоть что-то в этой жизни сделать. Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому», — сказал Пригожин в интервью изданию «Взгляд.ру»

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иосиф Пригожин возмутился тем, что сестра Жанны Фриске копирует образ покойной певицы.

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