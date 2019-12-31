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  4. Смелые и неравнодушные: пилот Дамир Юсупов, школьник Слава Дорошенко и другие герои 2019 года

Смелые и неравнодушные: пилот Дамир Юсупов, школьник Слава Дорошенко и другие герои 2019 года

, 7:56 Эфирная новость 37

Уходящий год доказал, что помогать оказавшимся в беде для россиян стало не исключением, а правилом.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Уходящий 2019-й стал в нашей стране годом героических историй. Ради спасения жизни других, невероятное мужество проявили самые обычные люди — учителя, маленькие дети, пилоты. Теперь их именами гордится вся страна, а совершенные подвиги — пример для других россиян. Не пройти мимо чужой беды — стало правилом, а не исключением. Самые яркие и удивительные истории вспомнил корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что инспекторы ДПС спасли людей из полыхающего дома в Подмосковье. Сотрудники ГИББД оказались у дома раньше пожарных и сумели эвакуировать всех жильцов.

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