Google опубликовал праздничный Doodle в преддверии Нового года

Поисковая система Google накануне наступления Нового года 31 декабря опубликовала на своей странице праздничный Doodle. Веб-дизайнеры в преддверии 2020-го поработали над соответствующей картинкой, на которой изобразили лягушонка Фрогги.

Он сидит в праздничном колпачке на крыше и, прищурив глаз, смотрит салют. Разработчики отметили, что анимационный персонаж готов праздновать Новый год абсолютно в любую погоду. В Google добавили, что именно наступление високосного 2020 года больше всего на свете радует лягушонка Фрогги.

«Как только часы пробьют полночь, начнется новое десятилетие! Готовы в него прыгнуть?» — поинтересовались в Google.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тренер Анатолий Тарасов вошел в золотую историю отечественного хоккея. Google выпустил дудл к 101-летию легендарного хоккеиста.