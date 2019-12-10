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Как тренер Анатолий Тарасов вошел в золотую историю отечественного хоккея

, 4:14 | Сергей Зеленский Видео 69

Google выпустил дудл к 101-летию легендарного хоккеиста.

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Фото, видео: ТАСС/Метелица Сергей, /Соболев Валентин, /Уткин Игорь, kino-teatr.ru

Советскому хоккеисту, тренеру, заслуженному мастеру спорта СССР Анатолию Тарасову 10 декабря исполнился бы 101 год, и именно этой годовщине Google посвятил очередной дудл на стартовой странице своего поисковика.

Тарасов с задумчивым выражением лица изображен на фоне хоккеистов с блокнотом и карандашом в руках.

google.com

Будущая звезда отечественного хоккея родился в Москве и с юных лет был вынужден заботиться о младшем брате. Чтобы как-то занять его в свободное время, они вместе занимались спортом. Это послужило толчком к поступлению в спортивную школу «Юный Динамовец», где Тарасов вскоре возглавил юношескую хоккейную команду. Вскоре после этого он стал капитаном сборной Москвы.

После Второй мировой войны, когда Тарасов уже стал тренером, перед ним была поставлена непростая задача — возродить советский хоккей. Благодаря его таланту и навыкам сборная СССР девять раз побеждала на Чемпионате мира по хоккею и выиграла три золотые медали на Олимпийских играх.

Одним из его уникальных приемов на тренировках было использование элементов не только из других видов спорта, например, хоккея с мячом, футбола, но даже из балета.

В 2013 году о Тарасове сняли фильм «Легенда № 17», где его роль исполнил народный артист РФ Олег Меньшиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных вехах жизни Анатолия Тарасова — «отца русского хоккея».

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