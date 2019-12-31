Патриарх Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун 2020 года помолился о мире, благочестии и укреплении веры народа. Праздничная служба прошла в храме Христа Спасителя.

«Вознося благодарение Господу за год минувший, испросим у него благословения на год предстоящий. Чтобы дал он нам сил душевных и телесных, укрепил здравие, исцелил от болезней, чтобы благословил отечество наше, народ наш, чтобы исторический путь России в этот предстоящий отрезок длиной в год был мирным, спокойным, благополучным», — сказал он.

Патриарх Кирилл призвал просить Господа о том, чтобы «никакие силы враждебные не имели возможности мешать течению жизни» в России.

Он также призвал верующих молиться и за Русскую православную церковь, которая «справляется ныне с очень непростыми обстоятельствами», привнесенными извне.

«Пусть предстоящий год по милости Божией станет годом его благости, и пусть благословение его простирается над отечеством нашим, над народом нашим, и над каждым из нас», — заключил предстоятель РПЦ.

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