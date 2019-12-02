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Когда у человека появляется душа — мнение РПЦ

, 1:29 | Анастасия Игонина 40

Представитель Русской православной церкви ответил на вопрос о сроках появления у будущего ребенка души.

Фото: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Богословы до сих пор не могут прийти к единому ответу на вопрос о том, когда у человека появляется душа. Об этом рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Как передает KP.RU, мнения разделились на три категории. Одни уверены, что душа у человека появляется тогда, когда он сам появляется на свет. Вторая версия — душа вселяется в ребенка сразу в момент зачатия. Третья группа богословов считает, что душа, как и сам младенец, формируется постепенно.

Однако РПЦ настаивает на том, что делать аборт нельзя на любом сроке беременности. Как только новая жизнь зарождается в материнской утробе, ребенок обладает правом на рождение, заявил митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что патриарх Кирилл вручил Иерусалимскому патриарху премию в Храме Христа Спасителя.

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