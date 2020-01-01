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  4. Четыре человека пострадали в страшной аварии под Петербургом

Четыре человека пострадали в страшной аварии под Петербургом

, 9:30 | Светлана Шевченко Фото 593

Легковой автомобиль буквально разорвало на пополам на Приморском шоссе.

Четыре человека пострадали на утро после новогодней ночи в страшной аварии под Петербургом. Легковой автомобиль буквально разорвало на пополам на Приморском шоссе.

Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла в районе поселка Смолячково. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Новогодней ночью в Северной столице подморозило. После плюсовой температуры, которая днем держалась на уровне два-четыре градуса тепла, воздух остыл до минус трех-четырех ниже нуля. На дорогах образовался тонкий слой льда.

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