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Россияне заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»

, 18:02 | Алиса Старжевская Видео 18

Первое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе занял россиянин Сергей Устюгов.

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Фото, видео: Instagram @russianskiteam

Трое российских спортсменов – Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Александр Большунов – заняли призовые места на лыжной многодневной гонке «Тур де Ски» в итальянской Тоблахе, пишет «Спорт-экспресс».

Сергей Устюгов одержал вторую победу в рамках нынешнего «Тур де Ски». Вторым финишировал Иван Якимушкин, показав лучший результат в карьере — для 23-летнего лыжника это первый забег на этапах Кубка мира, а Александр Большунов, который в день чемпионата отмечал день рождение, стал третьим. На соревнованиях в Доломитовых Альпах присутствовали мама спортсмена и его первый тренер. До этого Большунов не побеждал в гонках более года.

Instagram @russianskiteam

Примечательно, всего же в первой десятке оказалось шестеро россиян. Предстоящая гонка преследования, которая состоится в первый день 2020 года, с учетом российских показателей, обещает быть невероятно интересной.

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