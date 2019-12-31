Россияне заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»

Трое российских спортсменов – Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Александр Большунов – заняли призовые места на лыжной многодневной гонке «Тур де Ски» в итальянской Тоблахе, пишет «Спорт-экспресс».

Сергей Устюгов одержал вторую победу в рамках нынешнего «Тур де Ски». Вторым финишировал Иван Якимушкин, показав лучший результат в карьере — для 23-летнего лыжника это первый забег на этапах Кубка мира, а Александр Большунов, который в день чемпионата отмечал день рождение, стал третьим. На соревнованиях в Доломитовых Альпах присутствовали мама спортсмена и его первый тренер. До этого Большунов не побеждал в гонках более года.

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Примечательно, всего же в первой десятке оказалось шестеро россиян. Предстоящая гонка преследования, которая состоится в первый день 2020 года, с учетом российских показателей, обещает быть невероятно интересной.

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