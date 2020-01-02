Конопляные заросли найдены в петербургской квартире во время пожара

Петербургские пожарные во время тушения возгорания в квартире наткнулись на заросли конопли. Об этом 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пожар произошел на Дибуновской улице в Приморском районе города. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали людей из соседних с горящей квартир, и проникли в помещение на 11-м этаже здания.

С возгоранием удалось справиться в считанные минуты, площадь пожара не превысила двух квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал.

5-tv.ru

Однако внимание пожарных привлекла дальняя комната, в которой они увидели домашнюю плантацию конопли и оборудование для ее выращивания. Хозяина квартиры дома не оказалось, теперь его поисками займутся сотрудники правоохранительных органов.

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