Как правильно закусывать спиртные напитки и почему нельзя похмеляться — рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Слова врача приводит RT.

В интервью изданию эксперт уточнил, что безопасной доли алкоголя не существует. Ведь алкоголь — яд, действие которого возрастает вместе с увеличением дозы. Исключение существует лишь для натурального вина. Этот продукт насыщен витаминами и биологически активными веществами и может быть полезен в малых дозах.

Легкое вино, как и легкие закуски нарколог рекомендует во время празднования Нового года и любых вечеринок. Для этого подойдет рыбный стол или овощи, а оливье лучше оставить на следующий день.

«После восьми или десяти часов вечера организм засыпает. И усилий у него недостаточно для того, чтобы переработать много еды и много питья. Поэтому именно после новогодней ночи или вообще ночных каких-то праздников возникают наиболее тяжелые интоксикационные состояния», — предупреждает медик.

Потребление спиртного на утро после алкогольных возлияний опасно, замечает Евгений Брюн. По его словам, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. На его переработку организму требуется от трех дней до трех недель.

«Похмелье бывает только у больных алкоголизмом. То, что большинство называет похмельем, — это остаточная алкоголизация, остаточное опьянение. Поэтому похмеляться нельзя. Есть масса других способов, которые могут уравновесить организм», — сообщает врач.

Избавиться от неблагоприятных симптомов поможет кефир. В этом напитке содержатся особенные белковые фракции, которые забирают токсины «на себя». Хорошо подойдут крепкие бульоны, такие как хаш, капустный рассол и любые препараты с содержанием янтарной кислоты. Это вещество, особенно вместе с аскорбиновой кислотой, ускоряет переработку алкоголя. Препарат противопоказан людям с больным желудком или кишечником.

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