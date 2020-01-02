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  4. Лучшим молодым гонщиком 2019 года был назван Роберт Шварцман из Петербурга

Лучшим молодым гонщиком 2019 года был назван Роберт Шварцман из Петербурга

, 16:20 | Алиса Старжевская Видео 50

В прошедшем сезоне спортсмен одержал три победы и завоевал чемпионский титул в «Формуле-3».

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Фото, видео: ТАСС/Фадеичев Сергей, Пресс-служба "СМП Рэйсинг", Instagram @robertshwartzman

Издание Formula Scout, которое освещает выступления гонщиков в младших сериях, назвала лучшим молодым пилотом 2019 года петербуржца Роберта Шварцмана, пишет 78.ru.

За прошедший сезон спортсмен одержал три победы и завоевал чемпионский титул в «Формуле-3». Всего Роберт десять раз поднимался на чемпионский подиум. Уже в этом году 20-летний Шварцман будет выступать в Формуле-2 в одной команде с Миком Шумахером. Однако сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера в шорт-лист включен не был.

На второй строчке расположился чемпион «Формулы-2» Ник де Врис. Первую тройку замкнул Юри Випс, сражавшийся с петербургским спортсменом за победу в «Формуле-3». В двадцатку лучших юных гонщиков автосерий, помимо Шварцмана был включен еще один российский пилот Александр Смоляр, выступавший в Еврокубке Формулы Renault. Он занял 19 строчку в рейтинге лидеров уходящего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски».

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