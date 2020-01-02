Дану Борисову раскритиковали за «бабушкины» коленки

Уже как два с половиной года ведущая Дана Борисова ведет трезвый и здоровый образ жизни — девушка оставила в прошлом наркотики и алкоголь. Сейчас похорошевшая ведущая отмечает 2020-й на Самуи, откуда выкладывает кадры в новых нарядах и ярких образах. Но ненавистники твердят, что Борисова заметно постарела — якобы пагубные привычки сказались на красоте теледивы.
Очередной пост Даны из жаркой страны вызвал бурные дискуссии среди ее поклонников. Для фото девушка надела бежевый топ и яркую короткую юбку, которая оголила ее ноги. Подписчики пришли в ужас — нагие коленки Борисовой вызывали отвращение.
«Коленки, как у бабушки»;
«В спортзал тебе надо»;
«Колени плачевные, зачем так демонстрировать недостатки?» — обратились к телеведущей хейтеры.
Преданные фанаты Даны Борисовой все же поддержали ее.
«Коленки, как коленки. Да, и фигура — бомба»;
«Дана, ты — молодец! Выгладишь потрясающе»;
«Не слушай никого, они просто завидуют», — написали девушке поклонники.
По словам Борисовой, она не привыкла скрывать свои недостатки и не прячет изъяны, о которых и так знает сама.
«Еще раз с Новым годом вас, мои любимые подписчики! Привет и вам, хейтеры, недовольные моими коленками, кроссовками и дрожащими руками», — высказалась Борисова в блоге.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова завела в Таиланде «подозрительную подружку».