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Дану Борисову раскритиковали за «бабушкины» коленки

, 16:49 | Алиса Старжевская Фото 341

Подписчики уверены, что звезда уже не в силах скрывать возрастные изменения.

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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official

Уже как два с половиной года ведущая Дана Борисова ведет трезвый и здоровый образ жизни — девушка оставила в прошлом наркотики и алкоголь. Сейчас похорошевшая ведущая отмечает 2020-й на Самуи, откуда выкладывает кадры в новых нарядах и ярких образах. Но ненавистники твердят, что Борисова заметно постарела — якобы пагубные привычки сказались на красоте теледивы.

Очередной пост Даны из жаркой страны вызвал бурные дискуссии среди ее поклонников. Для фото девушка надела бежевый топ и яркую короткую юбку, которая оголила ее ноги. Подписчики пришли в ужас — нагие коленки Борисовой вызывали отвращение.

Instagram @danaborisova_official

«Коленки, как у бабушки»;

«В спортзал тебе надо»;

«Колени плачевные, зачем так демонстрировать недостатки?» — обратились к телеведущей хейтеры.

Преданные фанаты Даны Борисовой все же поддержали ее.

«Коленки, как коленки. Да, и фигура — бомба»;

«Дана, ты — молодец! Выгладишь потрясающе»;

«Не слушай никого, они просто завидуют», — написали девушке поклонники.

По словам Борисовой, она не привыкла скрывать свои недостатки и не прячет изъяны, о которых и так знает сама.

«Еще раз с Новым годом вас, мои любимые подписчики! Привет и вам, хейтеры, недовольные моими коленками, кроссовками и дрожащими руками», — высказалась Борисова в блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова завела в Таиланде «подозрительную подружку».

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