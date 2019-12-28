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«Явно бывший парень»: Дана Борисова завела в Таиланде «подозрительную подружку»

, 7:28 | Игорь Рязов Фото 53

Подписчики телеведущей обсуждают не столько ее необычное знакомство, сколько грязные кроссовки.

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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова сообщила своим подписчикам в Instagram, что завела в Таиланде «подозрительную подружку». На опубликованном ею снимке знаменитость стоит рядом с транссексуалом.

«Я в Бангкоке сразу подцепила подозрительную подружку, что-то мне подсказывает, что раньше она была немного другой», — подписала Борисова снимок.

Instagram @danaborisova_official

В комментариях обсуждают «подружку» телеведущей, а также критикуют ее за обувь. Многим кажется, что кроссовки выглядят слишком грязными. Находятся у Борисовой и защитники.

«Симпатичный мужчина»;

«Подружка — явно бывший парень, Дана, что с кроссовками? На вас не похоже, выбросьте их немедленно»;

«Очки подогнали, кроссы нет. Дана, как можно в таких кедах ходить?»

«Кроссовки годами не мытые. Это въевшаяся грязь. Позор, конечно», — возмутились фолловеры.

Но нашлись и те, кто встал на защиту телеведущей.

«Нет там ничего такого уж ужасного с обувью, что тянуло бы на такой шквал комментов. Тем более, чтобы какие-то выводы делать», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова попросила помощи у медиков. Приехавшие на вызов врачи обнаружили ее в странном состоянии.

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