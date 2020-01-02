Муж Бородиной умилил пользователей комплиментом супруге в купальнике

Ксения Бородина выложила на своей странице в Instagram фото в купальнице, сделанное во время отдыха в Таиланде. Мимо снимка не смог пройти даже ее муж Курбан Омаров.
«Привет 2020», — подписала Бородина фото, на котором запечатлена в красном купальнике на фоне шикарного пейзажа в Таиланде.
В комментариях к снимку отметился ее муж, который обратил внимание на идеальные пропорции фигуры супруги.
«Привет 906090», — написал Курбан Омаров.
Комплемент умилил подписчиков Бородиной. На момент написания новости комментарий Омарова лайкнули более четырех тысяч раз.
«Как мило»;
«Милота»;
«Кажется, Ксения много стройнее»;
«Польстили Ксюше. Хороший муж, значит», — написали пользователи в ответ на комментарий мужа Бородиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина продемонстрировала роскошные формы в платье с глубочайшим декольте.