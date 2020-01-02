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Муж Бородиной умилил пользователей комплиментом супруге в купальнике

, 19:05 | Игорь Рязов Фото 132

Телеведущая показала идеальную фигуру на фоне шикарного пейзажа в Таиланде.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Ксения Бородина выложила на своей странице в Instagram фото в купальнице, сделанное во время отдыха в Таиланде. Мимо снимка не смог пройти даже ее муж Курбан Омаров.

«Привет 2020», — подписала Бородина фото, на котором запечатлена в красном купальнике на фоне шикарного пейзажа в Таиланде.

В комментариях к снимку отметился ее муж, который обратил внимание на идеальные пропорции фигуры супруги.

«Привет 906090», — написал Курбан Омаров.

Instagram @borodylia

Комплемент умилил подписчиков Бородиной. На момент написания новости комментарий Омарова лайкнули более четырех тысяч раз.

«Как мило»;

«Милота»;

«Кажется, Ксения много стройнее»;

«Польстили Ксюше. Хороший муж, значит», — написали пользователи в ответ на комментарий мужа Бородиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина продемонстрировала роскошные формы в платье с глубочайшим декольте.

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