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  4. Ксения Бородина в платье с глубочайшим декольте продемонстрировала роскошные формы

Ксения Бородина в платье с глубочайшим декольте продемонстрировала роскошные формы

, 22:59 | Сергей Зеленский Видео 545

Ведущая «Дома-2» снялась в пикантном видео.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

«Лицо» реалити-шоу «Дом — 2» Ксения Бородина, мама двоих детей, вновь показала, как можно великолепно выглядеть. Теледива снялась в ролике, где на ней разные наряды — от делового стиля до романтического, но везде неизменно видны ее роскошные формы.

При этом 36-летняя Ксения сопроводила кадры весьма философскими рассуждениями о том, как важно стремиться сохранять отношения.

«Чуть разочаровался в любимом и сразу в голове всплывает это — „Не бойтесь кого-то потерять“ — а и правда, в мире больше семи миллиардов человек и незаменимых точно нет, чего бояться-то?» — привела она пример.

Бородина напутствовала ценить близких и не вычеркивать их из своей жизни, как ненужные номера телефонов.

Instagram @borodylia

Подписчики согласились с супругой бизнесмена Курбана Омарова, отметив, что это — «золотые слова», но также вновь отметили ее сексуальность.

«Какая же ты красивая!» — написала одна из фолловеров.

«Красотка, прям шедевральна», — уверена другая.

«Очень изменилась, классная», — отметила третья.

Ксения Бородина — счастливая мама двух дочерей десятилетней Маруси и четырехлетней Теоны. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как младшая устроила энергичное танцевальное шоу на кухне.

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