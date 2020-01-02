  1. Пятый канал
  4. Падающий с крыши мужчина рухнул на проходящую у дома женщину в центре Петербурга

Падающий с крыши мужчина рухнул на проходящую у дома женщину в центре Петербурга

, 18:51 | Игорь Рязов Срочная новость 53

ЧП произошло возле трехэтажного здания на Боровой улице.

Фото: vk.com @spb_today

Падающий с крыши мужчина рухнул на проходящую у дома женщину в центре Петербурга. ЧП произошло возле трехэтажного здания на Боровой улице.

По предварительной информации, перед падением он облил себя горючей жидкостью и поджег.

Движение от улицы Константина Заслонова до набережной Обводного канала перекрыто.

Известно, что мужчина погиб. Пострадавшая в этот момент прохожая госпитализирована на отделение реанимации. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с крыши петербургской психбольницы упал альпинист.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков

Последние новости

18:51
Падающий с крыши мужчина рухнул на проходящую у дома женщину в центре Петербурга
18:31
«Рванул за хлебом»: пассажирский автобус врезался в пекарню в Петербурге
18:15
Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка
17:57
Момент крушения рейса Bek Air в Казахстане попал на видео
17:46
Ольга Бузова показала, как сделать хорошее фото
17:31
Женская сборная России по хоккею разгромила Канаду и заняла третье место на ЧМ

Сейчас читают

30 лет назад вышел «Один дома»: что стало с актерами фильма?
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков
Что нужно сделать 2 января в Игнатов день, чтобы защитить свой дом от напастей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]