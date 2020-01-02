Падающий с крыши мужчина рухнул на проходящую у дома женщину в центре Петербурга. ЧП произошло возле трехэтажного здания на Боровой улице.
По предварительной информации, перед падением он облил себя горючей жидкостью и поджег.
Движение от улицы Константина Заслонова до набережной Обводного канала перекрыто.
Известно, что мужчина погиб. Пострадавшая в этот момент прохожая госпитализирована на отделение реанимации. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с крыши петербургской психбольницы упал альпинист.