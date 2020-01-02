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  4. Лифт рухнул в многоэтажке в Рязани, а прибывший на место ЧП инженер развел руками

Лифт рухнул в многоэтажке в Рязани, а прибывший на место ЧП инженер развел руками

, 22:49 | Сергей Зеленский 200

Инцидент произошел в разгар празднования Нового года.

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Грузовой лифт обрушился в одном из подъездов многоквартирного дома в Рязани. ЧП произошло 2 января вечером на улице Семчинской, когда люди по традиции ходят в гости и поздравляют друг друга с наступившим Новым годом. Лишь по счастливой случайности пострадавших в результате инцидента нет.

Как рассказал житель многоэтажки, прибывший на вызов инженер лишь «развел руками, закрыл лифт, отключил его и все».

Этот 15-этажный дом был сдан в 2015 году, однако жильцы неоднократно жаловались на работу лифтов, уточняет rzn.info.

В ноябре 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге на проспекте Солидарности мужчина упал в шахту лифта, установленного в роддоме. По счастливой случайности он остался жив.

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