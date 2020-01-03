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«Британская Кардашьян» в леопардовом платье призвала сосредоточиться на ней

, 11:50 | Мия Субботина Фото 383

Деми Роуз продолжает путешествовать и делиться снимками со своими поклонниками.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Модель Деми Роуз, известная в сети как «британская Кардашьян», продемонстрировала поклонникам шикарную грудь. Она сейчас путешествует по Иордании и делится снимками в своем Instagram-профиле.

24-летняя манекенщица позирует в леопардовом легком платье с глубоким декольте, которое выгодно приоткрывает пышные формы знаменитости. Модель разместила несколько кадров с этой локации, на которых также соблазнительно оголила свои ножки.

«Можешь сосредоточиться на мне…», — подписала серию снимков звезда.

Instagram @demirosemawby

Деми Роуз, вероятно, решила сыронизировать над подписчиками, ведь преданные фанаты и так всегда сосредоточены на ней и с большим внимание разглядывают публикации любимицы. За несколько часов фотографии набрали свыше двухсот отметок «мне нравится» и почти две тысячи комментариев.

«Великолепная»;

«Я могу сосредоточиться на тебе в любое время»;

«Эффектная красотка»;

«Как всегда, ты выглядишь очень красиво и потрясающе», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты восхитились «британской Кардашьян» в сексуальном образе.

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