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«Ты божество»: фанаты восхитились «британской Кардашьян» в сексуальном образе

, 11:04 | Мия Субботина Видео 396

Деми Роуз пикантным снимком поздравила поклонников с наступившим Новым 2020 годом и призналась им в любви.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Модель Деми Роуз, больше известная как «британская Кардашьян», продолжает радовать поклонников пикантными кадрами и видео из фотосессии. На этот раз 24-летняя девушка соблазнительно продефилировала в откровенном наряде, едва скрывающем ее пышные формы. В кадре ее грудь прикрыта двумя полосочками из ткани, а на бедрах расположена юбка, с большими разрезами, приоткрывающая ее округлые бедра. Публикацией знаменитость поделилась в своем Instagram-профиле.

«Это определенно был самый тяжелый год в моей жизни, но также и лучший год в моей жизни. Я горжусь собой за преодоление препятствий, с которыми я столкнулась, и за свой рост», — подписала пост звезда.

Также «британская Кардашьян» написала, что предвкушает события, которые ее ждут в новом году.

«Желаю всем вам удивительного 2020 года, наполненного успехами и любовью. Спасибо за вашу поддержку, всегда. Люблю вас ребята!» — резюмировала Роуз.

Instagram @demirosemawby

Модель также разместила снимок в том же восточном образе на фоне песчаных скал. Она красиво выгнулась и выставила одну ножку вперед. Наряд «британской Кардашьян» разгорячил фанатов. Они засыпали любимицу комплиментами и не забыли ее поздравить с Новым годом.

«Я ждал танца живота»;

«Ты божество»;

«С Новым годом, крошка»;

«Волшебная красавица», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «британская Кардашьян» похвасталась пышным бюстом в коротком топе.

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