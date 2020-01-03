  1. Пятый канал
  4. Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины

Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины

, 12:24 | Мия Субботина Видео 317

Этим дамам надо быть настороже, ведь из-за их поведения отношения могут рассыпаться.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /photorevolution, /McPHOTOf

Астрологи считают, что на судьбу человека влияет дата его рождения, в том числе и в любовном плане. Некоторым женщинам особенно везет в отношениях, а представительницы трех знаков зодиака могут быть всегда в роли обманутых женщин, пишет издание «Экспресс-Новости».

Женщины-Тельцы обожают свою семью, но порой они бывают чересчур властными и жесткими. Они любят решать все домашние и рабочие вопросы самостоятельно и смирившись с подчинением близких, Телец упускает момент, когда за ее спиной начинается интрижка. Астрологи считают, что, взваливая на себя слишком много дел, такие дамы превращаются из нежной и заботливой жены в «железную леди». А ведь мужчинам присуща нежность не меньше, чем их половинкам.

Мягким и женственным Девам для идиллии в отношениях не хватает романтики. Они не любят наряжаться, чтобы покорить мужчину. Вместо шикарных нарядов они предпочитают комфортную одежду. По этой и многим другим причинам в семье Дев случаются измены, в том числе и после долгих лет совместной жизни.

Роман с представительницей знака зодиака Стрелец будет безоблачным для ее избранника: романтика, отсутствие ревности и привязанности делает такие отношения радостными для обеих сторон. Однако, когда женщина-Стрелец по-настоящему влюбляется, она уже не может жить легко в свободных отношениях. Поэтому требует от возлюбленного верности и честности, к которой он не привык с самого начала романа и порой история любви заканчивается разбитым сердцем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четыре женских знаков зодиака, способны привести к успеху любого мужчину.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины

Последние новости

13:10
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают один раз
12:59
«Худая, как игла!» Бритни Спирс показала, как занимается йогой в купальнике
12:39
Почему в новогодние праздники разрушается эмоциональный фон человека?
12:24
Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины
12:02
Двое детей погибли в страшном пожаре в Подмосковье
11:50
«Британская Кардашьян» в леопардовом платье призвала сосредоточиться на ней

Сейчас читают

«Ниша занята Волочковой»: Тодоренко хочет стать мастером спорта по шпагату
Гороскоп на 3 января: девятый лунный день сулит конфликты и беды
Военный историк объяснил причины территориальных претензий Эстонии к России

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]