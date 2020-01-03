«Это реклама для налоговой?» Собчак прилетела на самолете в Куршевель

Телеведущая Ксения Собчак, по данным издания Forbes, заработала в соцсети около 1,6 миллиона долларов за прошлый год. С такой суммой она вполне может себе позволить любой люксовый отдых. На новогодние каникулы знаменитость предпочла отправиться на популярный горнолыжный курорт в Куршевель. Она опубликовала фото в своем Instagram-профиле на трапе самолета.

«Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в инстаграм, какие нравятся. Куршевель, мы прилетели!!!!! Горы, трепещите!!!» — подписала пост звезда.

Некоторые подписчики возмутились таким нескромным постом и обвинили Ксению в том, что она выставляет богатство напоказ. А кто-то из фанатов Ксении Анатольевны решил подшутить, что такое фото она публикует для определенных ведомств.

«Это реклама для налоговой?» — написал пользователь.

Instagram @xenia_sobchak

Истинные фанаты Собчак решили не злорадствовать и пожелали телеведущей хорошего отдыха. Также они подметили, что, возможно, где-то на склонах звезда встретится с Монатиком и Ольгой Бузовой, которые выбрали для январских праздников ту же локацию.

«Ксения, верно подмечено!»;

«Ну прям в точку сказали. Очень уважаю Вас»;

«Ооо, там прям „слет“ наших селебрити. Ждем фото на лыжах»;

«Ксюша, незабываемого отдыха!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак показала наступившему году неприличный жест.