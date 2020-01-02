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Ксения Собчак показала наступившему году неприличный жест

, 21:25 | Алиса Старжевская Фото 90

Реакция ведущей на новость о самом неблагоприятном годе из 12-летнего цикла не заставила долго ждать.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Рациональная и логичная Ксения Собчак не скрывает, что не верит в гороскопы. Вот и в этот раз ведущая эксцентрично отреагировала на то, что якобы Год Крысы станет самым непростым за 12-летний цикл, для ее знака восточного календаря. Собчак показала подписчикам неприличный жест на фото в Instagram.

«Я очень верю в гороскопы (на самом деле нет), поэтому прочитав (не спрашивайте зачем я туда полезла) на трех сайтах (их пишут те же люди что и в журналы на последнюю страницу), что год Крысы для Петухов это Самый ******* год из 12летнего цикла, выставляю это фото. Что тут еще скажешь?» — озадачила фанатов светская львица.

Instagram @xenia_sobchak

На фотографиях Собчак нежно обнимает новый супруг — режиссер Константин Богомолов. Фотографией журналист дала понять, что несмотря на все предсказания, 2020 год станет для нее одним из лучших — женщина не скрывает, что счастлива рядом с избранником.

Но остроумие звезды оценили не все комментаторы. Одни утверждают, что в гороскопы и прочие предсказания верят далеко не умные люди. Другие верят, что Год Крысы будет успешным для всех во всех начинаниях.

«И что? От большого ума? Сомневаюсь»;

«Я наоборот видела что для Петухов год крысы очень удачный»;

«В праздничные дни можно обойтись без таких жестов?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак пригрозили судебным разбирательством за хамство.

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Ксения Собчак показала наступившему году неприличный жест

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