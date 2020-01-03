Нескромность Собчак вдохновила Шнурова на новый саркастический стих

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, посвященное заработку после тяжелой работы в течение года. Вероятно, саркастическое произведение ему навеял недавний поступок телеведущей Ксении Собчак.

«Я в апреле буду на Коачелле. / Предыдущий год пахал как лось. / Заработал честно на качели, / Даже скидываться с кем-то не пришлось», — подписал Шнуров фотографию, на которой запечатлен на качелях.

Instagram @shnurovs

Незадолго до этого пост о работе и заработке в Instagram опубликовала Собчак. Она нескромно похвасталась, что прилетела на отдых в Куршевель на частном самолете.

«Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно и выставлять любые фотки в инстаграм, какие нравятся. Куршевель, мы прилетели!!!!! Горы, трепещите!!!» — подписала звезда фото у самолета.

Instagram @xenia_sobchak

Как сообщал 5-tv.ru, Шнуров и Собчак обменивались колкостями в течение всего 2019 года. В марте телеведущая попыталась предложить музыканту мировую, но все тщетно. В июле она показала тому мокрую пятую точку и получила молниеносный ответ. В сентябре Шнуров посвятил стихотворение свадьбе Собчак.