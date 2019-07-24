Собчак показала мокрую пятую точку Шнурову, он ей молниеносно ответил

, 22:46 Видео 995

Язвительный баттл между знаменитостями набирает обороты.

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Фото, видео : Instagram @xenia_sobchak

Стихотворная заочная перепалка между телеведущей Ксенией Собчак и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуров набирает обороты. Обе скандально известные персоны продолжают обмен колкостями, который сопровождают тематическими видео и фото.

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Но на этот раз Собчак пошла дальше — возлюбленная режиссера Константина Богомолова опубликовала в Instagram очередной стих, в котором рекомендовала Шнурову улучшить свой русский язык. В этом же посте она добавила ролик, в котором под мелодию из телешоу «Что? Где? Когда?» выныривает из воды. При этом нижняя часть ее купальника немного спадает, обнажая ягодицы.

Instagram @xenia_sobchak

Ответ Шнурова был молниеносным — не прошло и часа с момента публикации Собчак, как он уже посвятил ей новый стих, суть которого, мягко выражаясь, сводится к тому, что светская львица вечно и по любому поводу стремится вставить свои пять копеек.

Instagram @shnurovs

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак вызвала Шнурова на словесную дуэль после его слов о том, что все рифмы, сочиненные якобы самой ведущей, на самом деле принадлежат Богомолову.

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Собчак показала мокрую пятую точку Шнурову, он ей молниеносно ответил

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