Свадьба Собчак вдохновила Шнурова на очередной саркастический стих

Сергей Шнуров не смог оставить без внимание свадьбу своей постоянной партнерши по перебранкам в соцсетях Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Лидер группировки «Ленинград» посвятил новобрачной очередное стихотворное произведение и опубликовал его в своем Instagram.

В нем Сергей — как водится, в нецензурных выражениях — высмеял устроенное телеведущей и режиссером представление.

«Зритель ща пошел нестрогий, а ньюсмейкером не жалко», — начинается стих.

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Дальнейшее публикации в СМИ не подлежит, однако общий смысл эпиграммы сводится к тому, что русские постмодернисты, чтобы привлечь к себе внимание, прибегают к совсем низкопробным ухищрениям.

«Места нет уже стиху, в арт-пространствах рифмы скисли», — пишет Шнуров.

Instagram @shnurovs

За два часа пост с новыми виршами Шнурова набрал более 55 тысяч лайков. Некоторые подписчики, оказывается, давно ожидали его, однако уже успели разочароваться.

«Я прям заждалась, думала реакции уже не будет…»

«Серый, все по делу, с рифмой кисло как-то, соберись!»

«Жизненно, актуально. Молодец, поэт».

«Шнуров в начале карьеры вытворял перформансы и похлеще».

«Аха, видимо кого-то на свадьбу не пригласили!», — обсуждают новинку пользователи соцсети.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Сергей Шнуров и Ксения Собчак неоднократно затевали в интернете стихотворную перебранку, обмениваясь «любезностями» целые недели, если не месяцы.