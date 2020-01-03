Дана Борисова постеснялась подойти к Саше Петрову на отдыхе

Дана Борисова отправилась отмечать новогодние праздники в Таиланд. Звезда уже успела показать пару фотографий ярких нарядов и снимки с дружеской встречи в ресторане. В этот раз Борисова выложила фото в купальнике.

Телеведущая предстала в черном бикини и голубых полупрозрачных очках. Не секрет, что отдых в Таиланде выбрали многие знаменитости отечественного шоу-бизнеса. По словам Борисовой, вместе с ней на пляже был сам Саша Петров — вот только подойти для совместного фото и познакомиться Дана застеснялась.

Instagram @danaborisova_official

«Привет, мои дорогие, любимые подписчики! Я так переживаю за вас, говорят в Москве снег, даже сугробы, ох. А меня привезли на один, из сети известных во всем мире NIKKI BEACH, рядом отдыхает Саша Петров, но я стесняюсь подойти предложить совместное фото», — рассказала ведущая в соцсети.

Несмотря на комментарии злопыхателей о неидеальной фигуре и дряблом животе 43-летней Даны, поклонники отметили, что телеведущая хорошо выглядит. Многие были удивлены тому, что Борисова не рискнула подойти к актеру, хотя сама тоже является известной личностью.

«Подойди, и спроси про совместное фото. Откажет — не обижайся!»;

«Даночка! Никаких стеснений! Надо просто действовать!»;

«Красотка! Это он должен стесняться», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дану Борисову раскритиковали за «бабушкины» коленки.